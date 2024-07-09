وأكدت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" المشغلة للطائرة، أمس الاثنين، وقوع الحادث، مشيرة في بيان إلى أنه "تم انتشال العجلة في لوس أنجلس، ونجري تحقيقا لتوضيح سبب ما حدث".

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 757-200، متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو، وعلى متنها 174 راكبا وطاقم من 7 أفراد. وعلى الرغم من فقدانها العجلة، فقد تمكنت من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة.

وبحسب متحدث باسم "بوينغ"، فإن "يونايتد إيرلاينز" تسلمت هذه الطائرة في 1994 أي قبل 30 عاما. وتوقفت "بوينغ" عن إنتاج هذا الطراز في 2004.

ودفع هذا الحادث هيئة تنظيم الطيران الأمريكية إلى فتح تحقيق جديد. ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه شركة "بوينغ" منذ أشهر سلسلة مشاكل في الإنتاج والجودة أضرت بسمعتها.

United Airlines flight 1001 from Los Angeles (LAX) to Denver (DEN) lost a tire during takeoff this morning at around 7:15 AM PDT. Interestingly, this Boeing 757-200 (Reg: N14107) had been featured during Sunday's Airline Videos Live broadcast at LAX just the day before. #aviation pic.twitter.com/8gjLn0ZsQQ — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) July 8, 2024

وفي وقت سابق، قالت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة إن أكثر من 2600 طائرة من طراز "بوينغ 737" تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

وقالت "بوينغ" إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن حادثي تحطم مميتين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقر بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال.

🚨🛩️ Is Boeing really just going to ride this thing until the wheels fall off….?🙄



Again a wheel has fallen off a Boeing 757-200 during takeoff.



Just after they accepted a sweetheart deal by the Justice department to avoid criminal charges. Other investigations into the… pic.twitter.com/kTp8C67po5 — The News You Dont See (@Crazynews4real) July 9, 2024

وخلص المدعون العامون إلى أن "بوينغ" انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصا في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من 5 سنوات.

كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير عندما فقدت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" باب الطوارئ وهي في الجو، علما أن الطائرة تسلمتها شركة "آلاسكا إيرلاينز" في أكتوبر.

المصدر: أ ف ب