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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 05:44 GMT

    "بوينغ" في ورطة جديدة بعد فقدان إحدى طائراتها عجلتها أثناء إقلاعها (فيديو)

    فقدت طائرة "بوينغ" عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجليس في حلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات.

    وأكدت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" المشغلة للطائرة، أمس الاثنين، وقوع الحادث، مشيرة في بيان إلى أنه "تم انتشال العجلة في لوس أنجلس، ونجري تحقيقا لتوضيح سبب ما حدث".

    وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 757-200، متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو، وعلى متنها 174 راكبا وطاقم من 7 أفراد. وعلى الرغم من فقدانها العجلة، فقد تمكنت من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة.

    وبحسب متحدث باسم "بوينغ"، فإن "يونايتد إيرلاينز" تسلمت هذه الطائرة في 1994 أي قبل 30 عاما. وتوقفت "بوينغ" عن إنتاج هذا الطراز في 2004.

    ودفع هذا الحادث هيئة تنظيم الطيران الأمريكية إلى فتح تحقيق جديد. ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه شركة "بوينغ" منذ أشهر سلسلة مشاكل في الإنتاج والجودة أضرت بسمعتها.

    وفي وقت سابق، قالت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة إن أكثر من 2600 طائرة من طراز "بوينغ 737" تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

    وقالت "بوينغ" إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن حادثي تحطم مميتين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقر بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال.

    وخلص المدعون العامون إلى أن "بوينغ" انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصا في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من 5 سنوات.

    كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير عندما فقدت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" باب الطوارئ وهي في الجو، علما أن الطائرة تسلمتها شركة "آلاسكا إيرلاينز" في أكتوبر. 

    المصدر: أ ف ب

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