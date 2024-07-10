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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 14:30 GMT

    "بورصة دبي للطاقة" تغير اسمها

    أعلنت بورصة "دبي للطاقة" البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع رسميا عن تغيير اسمها إلى "بورصة الخليج للسلع" اعتبارا من 2 سبتمبر 2024.

    "بورصة دبي للطاقة" تغير اسمها
    وام

    ويأتي هذا التحول الاستراتيجي، الذي تشهده البورصة عقب انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة "المجموعة"، مؤخرا كمساهم استراتيجي جديد في البورصة، في واحدة من أهم مراحل النمو في مسيرة البورصة المتنامية، وخططها للتوسع في المنطقة والعالم.

    ويعبر الاسم الجديد "بورصة الخليج للسلع" عن رؤية البورصة الشاملة والطموحة، وتأكيدا على التزامها بخدمة أسواق الطاقة والسلع في منطقة الخليج بأسرها، كما يتمشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول للأسواق، وتوفير فرص تداول متنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.

    وقال رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، "يجسد تغيير الاسم التزامنا بتوسيع حضور البورصة وتأثيرها في مختلف أنحاء منطقة الخليج".

    المصدر: وام

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