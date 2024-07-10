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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:59 GMT

    بورصة طوكيو تبلغ مستوى قياسيا

    أغلق مؤشر الأسهم "نيكي 225" الياباني تداولات اليوم الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع جديد بلغت نسبته 0.6%، وأنهى التعاملات مسجلا 41831.99 نقطة.

    بورصة طوكيو تبلغ مستوى قياسيا
    Globallookpress

    وجاء ذلك بعد إغلاق قياسي تم تسجيله أمس الثلاثاء بالتزامن مع تحقيق بورصة "وول ستريت" مكاسب.

    كما سجل المؤشر الياباني أعلى مستوى قياسي خلال التداول يوم الأربعاء عند 41889.16 نقطة، حيث ارتفع طوال اليوم وتراجع في بعض الأحيان.

    وارتفع المؤشر بنسبة 30% تقريبا العام الماضي ككل، وارتفع بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة الماضية.

    واقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا مع تزايد الحماس بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي.

    كذلك شهدت شركات التصدير مكاسب كبيرة منذ ارتفاع أرباحها بسبب ضعف الين الياباني.

    المصدر: أ ب 

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