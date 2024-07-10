وجاء ذلك بعد إغلاق قياسي تم تسجيله أمس الثلاثاء بالتزامن مع تحقيق بورصة "وول ستريت" مكاسب.

كما سجل المؤشر الياباني أعلى مستوى قياسي خلال التداول يوم الأربعاء عند 41889.16 نقطة، حيث ارتفع طوال اليوم وتراجع في بعض الأحيان.

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وارتفع المؤشر بنسبة 30% تقريبا العام الماضي ككل، وارتفع بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة الماضية.

واقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا مع تزايد الحماس بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي.

كذلك شهدت شركات التصدير مكاسب كبيرة منذ ارتفاع أرباحها بسبب ضعف الين الياباني.

المصدر: أ ب