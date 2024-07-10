وقالت الشركة في بيان لها، أمس الثلاثاء، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن فرقها: "تمكنت من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين من انقطاع الخدمة في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض من جراء العطل الخارج عن الإرادة في أحد مكونات الشبكة الكهربائية، الذي تم إصلاحه". وقدمت الشركة اعتذارها لمشتركيها، شاكرة لهم تفهمهم.

من جهتها، أكدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء على أنه بعد استكمال إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع، الذي بدأ أمس الثلاثاء على الساعة الـ8:33 مساء، وتأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض، بدأت الهيئة إجراء تحقيق للوقوف على الأسباب المؤدية للانقطاع.

بعد استكمال إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع الذي بدأ اليوم الساعة 8:33 مساءً و تأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض، بدأت الهيئة بإجراء تحقيق للوقوف على الأسباب المؤدية للانقطاع وتقييم إجراءات مقدم الخدمة خلال الحدث، وفقاً لدورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء… — الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (@SERA_Gov) July 9, 2024

وأشارت الهيئة في بيان على "إكس" إلى أنها تقوم بتقييم إجراءات مُقدّم الخدمة خلال الحدث، وفقا لدورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية.

تأسف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للانقطاع في الخدمة الكهربائية الذي بدأ عند الساعة 8:33م وتأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض وهي تتابع عمليات إعادة التيار من قبل مقدم الخدمة، علما أن المتبقي إلى الان 980 مشترك.

وتؤكد الهيئة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرار… — الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (@SERA_Gov) July 9, 2024

المصدر: RT