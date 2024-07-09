وحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن وزارة المالية السعودية أعربت لبعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع عن معارضتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، ووجهت إليها ما وصف أحد المصادر بـ "التهديدات الضمنية".

وتشير المصادر إلى أن السعودية ألمحت إلى إمكانية بيع سندات دين أوروبية، وخصوصا السندات الفرنسية، في حال مصادرة الدول السبع للأصول الروسية.

وقالت المصادر إن الموقف السعودي قد يكون أثر في موقف بعض الدول الأوروبية ضمن مجموعة السبع، التي عارضت مصادرة الأصول الروسية.

ونفت وزارة المالية السعودية رسميا صحة تلك المعلومات، قائلة إنه "لم يتم إطلاق أي تهديدات من هذا القبيل"، حسبما نقلت عنها "بلومبرغ".

وأضافت الوزارة أن علاقة الرياض بمجموعة السبع والآخرين "مبنية على الاحترام المتبادل، ونحن نواصل مناقشة كافة القضايا التي تساهم في التنمية العالمية وتعزز متانة المنظومة المالية الدولية"، حسب "بلومبرغ".

ويشار إلى أن السعودية تمتلك سندات الدين الأوروبية بقيمة قد تقدر بعشرات المليارات من اليوروهات، حسب معطيات "بلومبرغ".

وقررت دول مجموعة السبع خلال قمتها في يونيو الماضي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا، بدلا من مصادرة الأصول المجمدة بالذات، والتي يقدم حجمها بنحو 300 مليار دولار، والتي تم تجميدها في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.

واعتبرت روسيا مصادرة أصولها المجمدة "سرقة"، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات لن تبقى دون رد.

المصدر: "بلومبرغ"