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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 14:50 GMT

    مصر.. العرجاني يوقع عقودا ضخمة مع صندوق "إعادة إعمار ليبيا"

    أعلنت الصفحة الرسمية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا توقيع مدير عام الصندوق بالقاسم خليفة حفتر عقود عدد من المشاريع المخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر مع شركة neom المصرية.

    مصر.. العرجاني يوقع عقودا ضخمة مع صندوق

    وأوضحت الصفحة أنه تم توقيع العقود مع رئيس مجلس إدارة أبناء سيناء وعضو مجلس إدارة شركة نيوم المصرية إبراهيم العرجاني، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الصندوق الإستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية.

    كم تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مع شركة المقاولين العرب المصرية.

    وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر 2023، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان الآف من سكان المدينة.

    وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

    المصدر: RT

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