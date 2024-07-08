وأوضحت الصفحة أنه تم توقيع العقود مع رئيس مجلس إدارة أبناء سيناء وعضو مجلس إدارة شركة نيوم المصرية إبراهيم العرجاني، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الصندوق الإستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية.

كم تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مع شركة المقاولين العرب المصرية.

وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر 2023، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان الآف من سكان المدينة.

وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

المصدر: RT