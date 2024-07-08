مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 05:56 GMT

    ارتفاع التبادل التجاري الروسي الأمريكي 1.5 مرة رغم العقوبات

    سجل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ مايو 2023 وبلغ 487 مليون دولار على أساس شهري، وشملت الصادرات الروسية الأسمدة واليورانيوم المخصّب.

    ارتفاع التبادل التجاري الروسي الأمريكي 1.5 مرة رغم العقوبات
    Globallookpress

    وأظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية ارتفاع الصادرات الروسية مع نهاية الربيع بنسبة 47%.

    وتقدّم الصادرات الروسية اليورانيوم، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي بقيمة 209.5 مليون دولار.

    وانخفضت المستوردات الأمريكية من الأسمدة الروسية 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.

    واستوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.

    أما الصادرات الأمريكية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار.

    وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار.

    كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بـ3.8 مليون دولار.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط