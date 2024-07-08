ارتفاع التبادل التجاري الروسي الأمريكي 1.5 مرة رغم العقوبات
سجل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ مايو 2023 وبلغ 487 مليون دولار على أساس شهري، وشملت الصادرات الروسية الأسمدة واليورانيوم المخصّب.
وأظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية ارتفاع الصادرات الروسية مع نهاية الربيع بنسبة 47%.
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وتقدّم الصادرات الروسية اليورانيوم، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي بقيمة 209.5 مليون دولار.
وانخفضت المستوردات الأمريكية من الأسمدة الروسية 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.
واستوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.
أما الصادرات الأمريكية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار.
وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار.
كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بـ3.8 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
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