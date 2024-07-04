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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 17:07 GMT

    وزير البترول المصري الجديد يكشف خطته لحل أزمة الكهرباء في البلاد

    قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الجديد كريم بدوي، إن من ضمن الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة في الوزارة توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.

    وزير البترول المصري الجديد يكشف خطته لحل أزمة الكهرباء في البلاد

    وأضاف بدوي خلال لقاء مع فضائية إكسترا نيوز: سيتم الاهتمام الأكبر بالتعاون مع الشركاء الأجانب، خاصة لجهة المديونية، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز في مصر، وتنمية العنصر البشري، والاهتمام بالثروة المعدنية التي تعد مهمة لجذب الاستثمارات.

    وتابع بدوي أنه أيضا سيتم العمل على فتح أسواق للأمونيا في أوروبا، وتقليل الانبعاثات الكربونية بالنسبة للقطاع والصناعات المجاورة.

    وشدد الوزير على أهمية تطوير العنصر البشري ودوره في العملية الإنتاجية، كذلك متابعة مشروعات قطاع البتروكيماويات وخلق قيمة مضافة منها بما يخدم مستهدفات الدولة.

    وأكد بدوي أهمية قطاع التعدين ومشروعاته المختلفة، فضلا عن فتح أبواب التصدير للأمونيا إلى أوروبا وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

    المصدر: المال

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