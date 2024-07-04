وأشارت بيانات World Population Review لعام 2024 إلى أن الهند تحتل المرتبة الأولى بتعداد السكان بين بلدان المنظمة بواقع 1441 مليون نسمة، تليها الصين بـ1425 مليون نسمة، ثم باكستان بـ245.2 مليون نسمة.

إقرأ المزيد منظمة شنغهاي.. نواة العالم متعدد الأقطاب

وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الرابعة في هذا التصنيف بـ146.2 مليون نسمة، في حين تذيّلت قرغيزستان القائمة بـ7.1 مليون نسمة.

وبلغ تعداد سكان المنظمة باحتساب إيران وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وبيلاروس بصفة أعضاء مراقبين 3.431 مليار نسمة.

أما الدول المشاركة في حوار "شنغهاي للتعاون" فقد تربعت مصر على رأس القائمة بـ114.4 مليون نسمة تليها تركيا بـ86.2 نسمة وجاءت جزر المالديف في ذيل القائمة بتعداد سكاني بلغ 0.5 مليون نسمة.

وبلغ إجمالي تعداد سكان "الدول المشاركة" في "شنغهاي للتعاون" 394.6 مليون نسمة وبينها المملكة العربية السعودية ونيبال وسريلانكا وأذربيجان والإمارات والكويت وأرمينيا وقطر والبحرين وميانمار وكمبوديا.

وأما الدول المراقبة في المنظمة فبلغ إجمالي تعدادها السكاني 46.7 مليون نسمة توزعت على أفغانستان بـ43.3 مليون نسمة ومنغوليا 3.4 مليون نسمة.

المصدر: World Population Review