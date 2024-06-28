وكالة: ألمانيا تعتقل 4 أشخاص على خلفية توريد سيارات فاخرة إلى روسيا

أفادت وكالة DPA نقلا عن ممثل دائرة الجمارك في فرانكفورت أم ماين، بأنه تم اعتقال أربعة أشخاص في ألمانيا على خلفية توريد سيارات فاخرة بشكل غير قانوني إلى روسيا.

ووفقا للوكالة، قام عناصر الجمارك بتفتيش حوالي 20 منشأة في منطقة أوفنباخ أم ماين، وكذلك في أشافنبورغ. والمعتقلون - امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و44 عاما. ويشتبه في أنهم انتهكوا الحظر الحالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا.

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وقال مصدر في الجمارك: "قام هؤلاء وخلافا لأنظمة الحظر ضد روسيا بنقل إلى روسيا وبيع وإعادة بيع أكثر من 170 سيارة فاخرة منذ نهاية عام 2022. صادر رجال الجمارك نحو 300 ألف يورو نقدا ووثائق من المشتبه بهم، وصادروا خمس سيارات باهظة الثمن. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 13.3 مليون يورو".

يوم الخميس الماضي، قالت النيابة العامة في كايزرسلاوترن، إن ضباط الجمارك قاموا بعمليات تفتيش في مكاتب العديد من تجار السيارات بسبب الاشتباه في إرسال إلى روسيا، عشرات السيارات الفاخرة بقيمة "ملايين اليوروهات" وبالتالي التحايل على العقوبات. وجرت عمليات البحث في 26 يونيو في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية في مدينة غيرمرشيم، وزار المحققون ما لا يقل عن سبعة مكاتب وممتلكات خاصة.

واستمر التحقيق مع المشتبه بهم عدة أشهر. وتؤكد النيابة العامة أن المعتقلين قاموا "عن علم وخلافا للوضع الحقيقي" بخداع موظفي الجمارك بأن السيارات سيتم تسليمها إلى كازاخستان أو قرغيزستان أو بيلاروس أو تركيا، ولكن في النهاية انتهى بها الأمر في روسيا. لم يتم تحديد كيفية تمكن المحققين من إثبات حقيقة التسليم إلى روسيا.

المصدر: تاس