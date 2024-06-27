مجلة فوربس تحدد أغنى رجال الأعمال الروس من حيث الأرباح

قامت مجلة فوربس بتسمية مجموعة تضم أغنى 50 رجل أعمال في روسيا وذلك وفقا للأرباح التي تم الحصول عليها في عام 2023 الماضي.

وجاء في صدارة المجموعة، كما في العام الماضي، الرئيس السابق لشركة لوك أويل النفطية وحيد ألكبيروف بأرباح بلغت 177.4 مليار روبل، وارتفع ليونيد ميخيلسون رئيس مجلس إدارة شركة Novatek إلى المركز الثاني من المركز الرابع بربح 105 مليارات، وانتقل إلى المركز الثالث من المركز الخامس غينادي تيمشينكو المالك المشارك لشركة "سيبور" بأرباح بلغت 84.6 مليار روبل.

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وشملت المراكز الخمسة الأولى في التصنيف أيضا رجل الأعمال أليشر عثمانوف (إيرادات الأرباح المقدرة - 79.9 مليار روبل) وكذلك مؤسس شركة إنتاج الأدوية "فارم ستاندراد"، فيكتور خاريتونين (حوالي 78 مليار روبل).

وشملت قائمة العشرة الأوائل كذلك، نائب رئيس شركة "لوك أويل" السابق ليونيد فيدون (57.1 مليار روبل)، و أليكسي تايشر المالك المشارك السابق لشركة (حوالي 52 مليار روبل)، وعضو مجلس الدوما أندريه سكوتش وعائلته ( 48.9 مليار روبل)، وكذلك أندريه غورييف مؤسس شركة "فوس اغرو" (تقدير الدخل - 45.8 مليار روبل)، وكذلك فلاديسلاف سفيبلوف الرئيس التنفيذي لشركة تعدين الذهب Highland Gold Mining (36.2 مليار روبل) .

ولاحظت المجلة، ظهور في الترتيب 21 مشاركا جديدا، نجحوا في شراء الأصول الروسية لبعض الشركات الأجنبية.

ومن بينهم المدير العام لمجموعة إنسايت الاستثمارية، أفيت ميروكيان، وكذلك نيكولاي كولكوف والد الملياردير إيغور كولكوف، المالك المشارك لمجموعة "مركز التكنولوجيات المالية لأتمتة الأنشطة المصرفية"، التي تملك مؤسسة " Gold Crown" للتحويلات المالية.

وأشارت المجلة إلى أن الحديث في التقييم المذكور، يدور عن الأرباح المستحقة لعام 2023.

المصدر: فوربس