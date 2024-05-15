"فوربس" تكشف عن قائمة أغنى العائلات في العالم العربي

لم يكن العام الماضي لطيفا مع المليارديرات في جميع أنحاء العالم، وأدى انخفاض أسعار النفط، وأسواق الأسهم المهتزة، وارتفاع سعر الدولار إلى تدمير الثروات.

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وفي العالم العربي، انخفض إجمالي صافي الثروات بمقدار 29.9 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 95.5 مليار دولار في الآونة الأخيرة، ومن بين 32 مليارديرا، خرج 12 مليارديرا من القائمة، وفق ما ذكرت مجلة "فوربس".

هذا وشهد الأمير السعودي الوليد بن طلال، انخفاض صافي ثروته بأكثر من 20%، لكنه لا يزال أغنى عربي، حسب المجلة.

ومع ذلك، تمكنت مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط من الكشف عن خمسة مليارديرات جدد، من بينهم حسين سجواني وعبد الواحد الرستماني من الإمارات العربية المتحدة، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من قطر، بالإضافة إلى سهيل بهوان وابن أخيه محمد بهوان من عمان.

وبالإضافة إلى المليارديرات الأفراد، تطلق مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة تضم 15 عائلة مليارديرة، وهي جاءت كالآتي:

1- الاسم: عائلة العليان، صافي الثروة: 8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.

2- الاسم: عائلة الشايع، صافي الثروة: 5 مليار دولار، البلد: الكويت، مصدر الثروة: الامتيازات المتنوعة، موروثة ومتنامية.

3- الاسم: عائلة الخرافي، صافي الثروة: 5 مليار دولار، البلد: الكويت، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.

4- الاسم: عائلة أبو داود، صافي الثروة: 4 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: الامتيازات، موروثة ومتنامية.

5- الاسم: عائلة العجلان، صافي الثروة: 2.6 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: العقارات، الملابس، وصناعة شخصية.

6- الاسم: عائلة الجابر، صافي الثروة: 2.5 مليار دولار، البلد: الإمارات العربية المتحدة، مصدر الثروة: البناء والتصنيع، وصناعة شخصية.

7- الاسم: خالد بقشان وعائلته، صافي الثروة: 2 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: بيبسي، العقارات، موروثة ومتنامية.

8- الاسم: عائلة الحكير، صافي الثروة: 1.8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: البيع بالتجزئة ومراكز التسوق، صناعة شخصية.

9 - الاسم: أحمد سالم بقشان وعئلته، صافي الثروة: 1.8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: بيبسي، الفولاذ، موروثة ومتنامية.

10- الاسم: عائلة شربتلي، صافي الثروة: 1.7 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: الاستثمارات والعقارات، موروثة ومتنامية.

11- الاسم: عائلة الراشد، صافي الثروة: 1.6 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.

12- الاسم: عائلة الدباغ، صافي الثروة: 1.5 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: استثمارات متنوعة، موروثة ومتنامية.

13- الاسم: عائلة جميل، صافي الثروة: 1.5 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: وكالة تويوتا، موروثة.

14- الاسم: عائلة العقيل، صافي الثروة: 1.3 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: البيع بالتجزئة، صناعة شخصية.

15- الاسم: عائلة السبيعي، صافي الثروة: 1 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة؛ موروثة.

المصدر: "فوربس"