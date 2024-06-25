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تطورات جديدة حول قطع الكهرباء في مصر

مال وأعمال

تطورات جديدة حول قطع الكهرباء في مصر
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كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء تلقى تعليمات منذ قليل بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط.

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وقال المصدر فى تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، أنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

وكان قد تداول عدد من المواطنين في مصر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات إضافية بعد عودتها من انقطاع دام 3 ساعات خلال فترة النهار.

واشتكى المواطنون في تعليقاتهم من عدم الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات اليوم، حيث تغيرت مواعيد الانقطاع إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين، وبعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لـ 3 ساعات، فوجئوا بالانقطاع مجددا مساء اليوم بعد انتهاء الساعات المقررة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في حالة من الغضب بين المواطنين إذ عبروا عن ذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك، حيث تسبب هذا الانقطاع المفاجئ في ضرر لعدد منهم خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم.

المصدر: اليوم السابع

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