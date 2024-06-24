مصر.. الإعلان عن موعد أزمة قطع الكهرباء لـ3 ساعات

تنتهي وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الإثنين، من زيادة مدة تخفيف الأحمال التي بدأت منذ أمس.

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وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه بدأ في تمام الثانية ظهر أمس الأحد زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء ساعةً لتصبح 3 ساعات بدلاً من ساعتَين، على أن تنتهي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتعليمات التحكم القومي للكهرباء، وتزامنًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وكان قد تداول عدد من المواطنين في مصر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات إضافية بعد عودتها من انقطاع دام 3 ساعات خلال فترة النهار.

واشتكى المواطنون في تعليقاتهم من عدم الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات اليوم، حيث تغيرت مواعيد الانقطاع إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين، وبعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لـ 3 ساعات، فوجئوا بالانقطاع مجددا مساء اليوم بعد انتهاء الساعات المقررة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي اليوم في حالة من الغضب بين المواطنين إذ عبروا عن ذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك، حيث تسبب هذا الانقطاع المفاجئ في ضرر لعدد منهم خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم.

المصدر : مصراوي