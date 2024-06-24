أشهر الجامعات الروسية تظهر في مصر

كشفت وسائل إعلام مصرية عن موافقة مصر على إنشاء 9 فروع جامعات دولية على أراضيها بينها أفرع لجامعتين روسيتين.

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وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن الدولة المصرية تهتم بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تنوع التعليم الجامعي في مصر، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر، وجاءت على النحو التالي:

1. مؤسسة "مودرن جروب" التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية

2. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها قرار جمهوري رقم 9 لسنة 2019.

3. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 330 لسنة 2022.

4. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 561 لسنة 2019.

5. مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.

وكان نائب رئيس جامعة قازان الفيدرالية الحكومية الروسية مارات صفيولين، قد أعلن عن خطط الجامعة لإنشاء فرع لها في مصر.

وأوضح أن جامعة قازان الفيدرالية ستفتتح فروعا لها في مصر وكازاخستان، بالفعل هذا العام من المخطط البدء في قبول الطلاب - حوالي 300 شخص لكل فرع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة في التوسع الدولي، ونخطط لإنشاء فرع في العاصمة المصرية القاهرة.

كما أعلن نائب وزير التعليم والعلوم الروسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية في مصر.

ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية لافتتاح فرعين لجامعتي بطرسبورغ، وقازان الروسيتين، للإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

المصدر: المال