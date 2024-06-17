بيل غيتس يخطط لاستثمار مليارات الدولارات في تطوير قطاع الطاقة النووية الأمريكية

أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس عن نيته استثمار مليارات الدولارات في تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

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وقال غيتس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لقد استثمرت أكثر من مليار وسأستثمر مليارات أخرى".

ووفقا له، تقوم الصين حاليا ببناء معظم المفاعلات النووية، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تجاوز المنافسين الأجانب.

وأشار غيتس إلى أن المفاعلات النووية الأمريكية الحالية مكلفة للغاية.

وأكد أنه كان لا بد من تأجيل مشروع بناء محطة الطاقة النووية التي تقودها تيرا باور في وايومنغ من عام 2028 إلى عام 2030، حيث قررت الولايات المتحدة الحد من إمدادات الوقود النووي من روسيا، ومع ذلك يرى غيتس أن الشركة لديها موردي وقود في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

المصدر: سي بي إس