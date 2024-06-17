"فايننشال تايمز" تتحدث عن محاولات بايدن لمنع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لاستخدام النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد لمنع ارتفاع أسعار البنزين في الصيف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الصحيفة: "إدارة بايدن مستعدة لضخ المزيد من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لوقف أي ارتفاع في أسعار البنزين هذا الصيف، لأن البيت الأبيض سيكافح للحد من التضخم قبل انتخابات نوفمبر".

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ونقلت الصحيفة عن عاموس هوشستاين، مستشار بايدن لشؤون الطاقة قوله إن أسعار البنزين "لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة للكثير من الأمريكيين" وهم يرغبون بأن "تنخفض أكثر قليلا".

وأضاف هوشستين: "سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن السوق مزودة بإمدادات جيدة لضمان أن تكون الأسعار منخفضة قدر الإمكان للمستهلكين الأمريكيين... أعتقد أن لدينا احتياطيات كافية في الاحتياطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر".

وتابع هوشستاين القول: "سنواصل الشراء في العام المقبل حتى نصبح على ثقة من أن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بات مجددا في حدود الحجم اللازم لإنجاز المهمة الأصلية المتمثلة في ضمان أمن الطاقة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر. ويتنافس فيها بشكل رئيسي هذه المرة رئيس الدولة الحالي بايدن، وكذلك الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي