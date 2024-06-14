أين العقوبات الأمريكية؟.. بورصة موسكو تعزز ارتفاعها

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات ما بعد الظهيرة اليوم الجمعة، بنحو ملحوظ، متجاهلين العقوبات الأمريكية والبريطانية التي فرضت مؤخرا على البورصة الروسية.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.51% إلى 3219.51 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.53% إلى 1137.78 نقطة، بحسب بيانات بورصة موسكو.

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وفي تعاملات أمس الخميس، تراجع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي إلى دون مستوى 3100 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 يونيو الجاري، وجاء الهبوط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على بورصة موسكو وعلى المركز الروسي للمقاصة.

المصدر: RT