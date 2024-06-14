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أين العقوبات الأمريكية؟.. بورصة موسكو تعزز ارتفاعها

مال وأعمال

أين العقوبات الأمريكية؟.. بورصة موسكو تعزز ارتفاعها
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات ما بعد الظهيرة اليوم الجمعة، بنحو ملحوظ، متجاهلين العقوبات الأمريكية والبريطانية التي فرضت مؤخرا على البورصة الروسية.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.51% إلى 3219.51 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.53% إلى 1137.78 نقطة، بحسب بيانات بورصة موسكو.

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وفي تعاملات أمس الخميس، تراجع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي إلى دون مستوى 3100 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 يونيو الجاري، وجاء الهبوط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على بورصة موسكو وعلى المركز الروسي للمقاصة.

المصدر: RT

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