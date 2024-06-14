مجلس الدوما الروسي يعلق على فرص حصول "روساتوم" على مشروع محطة طاقة نووية ثانية في تركيا

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما في مجال الطاقة بافيل زافالني أن فرص حصول "روساتوم" على مشروع محطة طاقة نووية ثانية في تركيا تصل إلى 90%.

وقال زافالني في مؤتمر صحفي: "تخطط تركيا لبناء محطتين كبيرتين للطاقة النووية، الجانب الروسي يريد المشاركة في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب".

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وتابع: "روساتوم لديها مزايا تنافسية كبيرة، أولا تجربة بناء محطة أكويو للطاقة النووية، وثانيا لديها أفضل المفاعلات في العالم، والشيء الأكثر أهمية هو التكلفة. سيتخذ الجانب التركي قرارا نهائيا، وأعتقد أنه سيتخذ في غضون العام المقبل، أود أن أقول إنني متأكد بنسبة 90% من أن هذا سيكون مشروعا روسيا".

وأشار إلى أنه من المخطط بناء مفاعلين بسعة 1250 ميغاوات لكل منهما في سينوب، وتدرس وزارة الطاقة التركية اقتراحا كوريا وصينيا في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر 2010 اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "أكويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وخلق فرص عمل جديدة.

وتلبي المحطة 10 بالمئة من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في 2028.

المصدر: تاس