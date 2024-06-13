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الكرملين: المركزي الروسي قادر على ضمان الاستقرار في الأسواق

مال وأعمال

الكرملين: المركزي الروسي قادر على ضمان الاستقرار في الأسواق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن البنك المركزي الروسي قادر على الحفاظ على حالة الاستقرار في جميع الأسواق.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول تأثير العقوبات الأمريكية التي فرضت على البورصة ومركز المقاصة ومركز الإيداع الوطني للتسويات في روسيا على الأسواق المحلية والوضع المالي في البلاد.

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وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، إن "بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) يعد جهة تنظيمية وازنة وهو قادر على ضمان الاستقرار في جميع الأسواق، وهو ما يتم القيام به".

وأضاف أن روسيا تعمل على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة ردا على القيود الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستلبي مصالح موسكو على أفضل وجه.

المصدر: RT

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