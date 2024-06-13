بكين: نحتفظ بحق الرد بشأن الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية

أكدت الصين أنها "تحتفظ بحق" التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".

وأوضح: "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح القانونية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الصينية فحسب بل سيؤثر أيضا على سلاسل الإنتاج والتوريد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".

وتابع "يشتبه في أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتشكل سلوكا حمائيا".

وأكدت بكين اليوم الخميس أن هذا القرار يفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى حوالى 38 في المئة، اعتبار من الشهر المقبل، واتهمت المفوضية الأوروبية بكين بـ"توفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني".

وحتى الآن، كانت المركبات المصنعة في المصانع الصينية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 % في الاتحاد الأوروبي.

وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4 % على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20 % على شركة "جيلي" و38,1 % على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.

وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21 %. وسيختلف مقدارها "بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها".

المصدر: "أ ف ب"