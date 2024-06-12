المفوضية الأوروبية تهدد بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية

هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو.

واتهمت المفوضية الأوروبية بكين بـ"توفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني"، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.

وتفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10%.

وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة "بي واي دي" و20% لشركة "جيلي" و38,1% لشركة "سايك" وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%.

وتحدثت واشنطن أنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية وستحاول تشكيل تحالف واسع للتأثير على الصين.

المصدر: "أ ف ب"