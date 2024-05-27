وسائل إعلام: كندا قد تفرض رسوما جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية

أفادت وكالة "ذي كنديان برس" بأن سلطات كندا قد تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض رسوما جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية.

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن السلطات الكندية قد بدأت بدراسة هذه المسألة.

ويشار إلى أن الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية من الصين تبلغ 6%. وبإمكان الكنديين الحصول على تخفيض يصل إلى 5 آلاف دولار كندي (نحو 3.7 ألف دولار أمريكي) لدى شراء أي سيارة كهربائية.

إقرأ المزيد

وتخطط السلطات الكندية للتخلي عن بيع السيارات العادية والانتقال إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%.

وتحدثت واشنطن أنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية وستحاول تشكيل تحالف واسع للتأثير على الصين.

المصدر: تاس