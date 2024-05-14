 
مباشر
عاجل
مراسلتنا في لبنان: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب (فيديوهات+صورة)

بايدن: لن نسمح للصين بغزو سوق السيارات الكهربائية الأمريكية

مال وأعمال

بايدن: لن نسمح للصين بغزو سوق السيارات الكهربائية الأمريكية
AP Susan Walsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjdk

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بغزو سوقها للسيارات الكهربائية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لن نسمح للصين بغزو سوقنا وجعل المنافسة النزيهة مستحيلة بالنسبة لصناع السيارات".

واتهم بايدن الصين باستخدام أساليب "غير نزيهة" للمنافسة، بما في ذلك التجسس السيبراني. وأضاف: "عندما تستخدمون مثل هذه التكتيكات، هذه ليست منافسة بل احتيال".

إقرأ المزيد
الصين تتعهد باتخاذ
الصين تتعهد باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة

وكانت الولايات المتحدة قد قررت فرض رسوم جديدة على العديد من البضائع الصينية، بما فيها السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والألومنيوم وغيرها.

واستنكرت الصين الإجراءات التجارية الأمريكية في هذا المجال، وتعهدت باتخاذ "الخطوات اللازمة" ردا على واشنطن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا