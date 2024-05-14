بايدن: لن نسمح للصين بغزو سوق السيارات الكهربائية الأمريكية

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بغزو سوقها للسيارات الكهربائية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لن نسمح للصين بغزو سوقنا وجعل المنافسة النزيهة مستحيلة بالنسبة لصناع السيارات".

واتهم بايدن الصين باستخدام أساليب "غير نزيهة" للمنافسة، بما في ذلك التجسس السيبراني. وأضاف: "عندما تستخدمون مثل هذه التكتيكات، هذه ليست منافسة بل احتيال".

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وكانت الولايات المتحدة قد قررت فرض رسوم جديدة على العديد من البضائع الصينية، بما فيها السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والألومنيوم وغيرها.

واستنكرت الصين الإجراءات التجارية الأمريكية في هذا المجال، وتعهدت باتخاذ "الخطوات اللازمة" ردا على واشنطن.

المصدر: نوفوستي