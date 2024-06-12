 
مباشر

بيانات: الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في شهر أبريل

مال وأعمال

بيانات: الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في شهر أبريل
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xq33

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن الاقتصاد لم يسجل أي نمو في شهر أبريل الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتا خلال الشهر، بعد نمو بنسبة 0.4٪ في مارس.

وتأتي هذه البيانات قبل أن يتخذ بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتوقع الخبراء أن لجنة السياسة النقدية من غير المرجح أن تخفض أسعار الفائدة دون مزيد من التقدم بشأن التضخم وتهدئة سوق العمل.

وكان الاقتصاديون توقعوا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون ثابتا في أبريل، متأثرا بمبيعات التجزئة الأضعف من المعتاد خلال فترة عيد الفصح.

ويأتي ذلك بعد أن نما الاقتصاد بنسبة تقدر بنحو 0.6% في الربع الأول من عام 2024، مما أخرج المملكة المتحدة من حالة الركود التي شهدها في نهاية العام الماضي.

المصدر: "الإندبندنت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا