بيانات: الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في شهر أبريل

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن الاقتصاد لم يسجل أي نمو في شهر أبريل الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتا خلال الشهر، بعد نمو بنسبة 0.4٪ في مارس.

وتأتي هذه البيانات قبل أن يتخذ بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتوقع الخبراء أن لجنة السياسة النقدية من غير المرجح أن تخفض أسعار الفائدة دون مزيد من التقدم بشأن التضخم وتهدئة سوق العمل.

GDP was flat (0.0% growth) in April 2024 and grew 0.7% in the three months to April.



• Services grew 0.2%

• Production fell 0.9%

• Construction fell 1.4%



Read more ➡ https://t.co/ZZfs4but9Vpic.twitter.com/eWoIkSHnhL — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) June 12, 2024

وكان الاقتصاديون توقعوا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون ثابتا في أبريل، متأثرا بمبيعات التجزئة الأضعف من المعتاد خلال فترة عيد الفصح.

ويأتي ذلك بعد أن نما الاقتصاد بنسبة تقدر بنحو 0.6% في الربع الأول من عام 2024، مما أخرج المملكة المتحدة من حالة الركود التي شهدها في نهاية العام الماضي.

المصدر: "الإندبندنت"