تقرير: أداء المملكة المتحدة الاقتصادي سيكون الأسوأ في مجموعة السبع العام المقبل

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة سيكون الأسوأ بين مجموعة السبع في العام المقبل، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة وآثار ارتفاع التضخم.

وفي تقييم متشائم، خفضت مؤسسة الأبحاث ومقرها باريس، أيضا توقعاتها لنمو المملكة المتحدة هذا العام إلى 0.4% من توقعات نوفمبر البالغة 0.7%.

وتتوقع المنظمة أن تهبط المملكة المتحدة إلى قاع جدول النمو لمجموعة السبع في عام 2025، مع نمو بنسبة 1%، خلف ألمانيا مباشرة بنسبة 1.1%. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا أسرع الاقتصادات نموا بين مجموعة السبع في العام المقبل، حيث ينمو كل منهما بنسبة 1.8%.

وقالت إن معدل النمو في بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار في قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما سيعيق التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، متوقعة أن يقوم بنك إنجلترا بتأجيل التخفيض الأول في أسعار الفائدة من 5.25% حتى الخريف بعد مخاوف من احتمال انتعاش نمو الأسعار.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.2% في عام 2025 بفضل نمو أقوى في دخل الأسر وانخفاض أسعار الفائدة.

المصدر: "الغارديان"