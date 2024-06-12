البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن بلاده تدرس إمكانية استخدام العملة الوطنية في مدفوعات النفط والغاز المستورد من روسيا.

وصرح وزير الخارجية البرازيلي بأنه "لم يتم بعد تنفيذ المدفوعات بين البرازيل وروسيا الاتحادية بالعملتين الوطنيتين، ولكن تتم دراسة هذا الاحتمال ... فهذه الآلية، ستسمح للبرازيل بدفع ثمن الواردات الروسية، ولروسيا بدفع ثمن بضائعنا بالعملة الوطنية لكلتيهما".

وأضاف أنه "ستتم مناقشة الموضوع مع وزير المالية (فرناندو حداد)، وبالتالي، ستبدأ الشركات البرازيلية تدفع ثمن الغاز والنفط من روسيا الاتحادية من خلال آلية العملتين الوطنيتين".

وأكد وزير الخارجية أن المدفوعات بالعملات الوطنية لن تطبق فقط على النفط والغاز، ولكن أيضا على أي سلع أخرى من روسيا.

وقال إن "الأمر نفسه إذا قمنا في نهاية العام بتصدير لحوم البقر والخنزير والذرة والقمح إلى روسيا الاتحادية بقيمة 5 مليارات دولار، سيجب علينا إيجاد طريقة لتحقيق المساواة في مدفوعات كلا الجانبين".

المصدر: تاس