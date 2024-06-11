مسؤول تشادي يشيد بالعلاقات مع موسكو ويتحدث عن أهمية نشر الثقافة واللغة الروسية

تحدث المسؤول عن العلاقات الخارجية في البيت الروسي في تشاد أحمد طاهر بخيت عن أهمية نشر الثقافة واللغة الروسية في التشاد، خاصة في ظل حملة التشويه الغربية ضد روسيا.

وقال المسؤول، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي جرى الأسبوع الماضي، إنه يمثل المركز الثقافي الروسي في التشاد في المنتدى ومشاركته في الحدث تهدف إلى توطيد أواصر التعاون وبناء شركات مع مؤسسات ورجال أعمال وجامعات روسية للعمل في التشاد.

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وتحدث بخيت عن أسباب افتتاح مركز ثقافي روسي في التشاد، وقال إن نشاط المركز الثقافي يهدف لنشر الثقافة الروسية ومساعدة الطلاب والشباب في التشاد على تعلم اللغة الروسية، مشددا على أهمية ذلك في ظل "وجود حملة إعلامية من فرنسا ودول أخرى في إفريقيا بشكل عام، وفي التشاد بشكل خاص تحذر من روسيا".

وقد استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وشاركت في الحدث الاقتصادي 9 دول عربية، فيما شاركت سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT