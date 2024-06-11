تحد جديد يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

أظهرت بيانات سوق العمل البريطاني المزيد من علامات التباطؤ في أبريل الماضي مع ارتفاع البطالة ما يشكل تحديا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة المقررة مطلع يوليو المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة للأشهر الثلاثة حتى أبريل 2024 ارتفع إلى 4.4% من 4.3% تم تسجيلها في الفترة بين يناير ومارس 2024.

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وأظهرت البيانات أن عدد العاملين انخفض بمقدار 207 آلاف منذ نهاية العام 2023، بينما زادت البطالة بمقدار 190 ألفا.

وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء اقتصاديين وخبراء توقع استقرار معدل البطالة في المملكة.

وعقب البيانات انخفض الجنيه الإسترليني كما ارتفعت أسعار السندات الحكومية.

المصدر: رويترز