مسؤول روسي لـRT: تجارة روسيا مع الإمارات ستشهد نموا ملحوظا في 2024

أشاد رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الإمارات، متوقعا أن تشهد التجارة البينية زخما هذا العام.

وقال المسؤول الروسي، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي جرى الأسبوع الماضي: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، محققا بذلك رقما قياسيا في الفترة الأخيرة، ومن الضروري العمل على تعديل هيكلية التبادل التجاري لتكون أكثر كفاءة وتوازنا. يجدر بالذكر أن هناك عددا كبيرا من الشركات الروسية التي تعمل حاليا في الامارات، وبينما كنا نتحدث سابقا عن مئات الشركات، فإن العدد قد وصل الآن إلى الآلاف".

إقرأ المزيد

كما توقع رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي نموا ملحوظا للتجارة البينية هذا العام 2024 لتتجاوز مستوى العام الماضي 2023.

وأشار إلى تنوع مجالات التعاون بين موسكو وأبو ظبي، وقال: "وتيرة الأحداث تتصاعد باستمرار. عندما يسألني الناس عن أكثر المجالات الواعدة في المستقبل، أجد نفسي عاجزا عن تحديد مجال بعينه. الحقيقة أن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من الإبداع والابتكار. أعتقد أن جميع المجالات الممكنة قد طرحت فعلا، وما يتبقى هو كيفية تطويرها وتحسينها بطرق جديدة ومبتكرة".

وأضاف غوركوف قائلا: "المجالات الواعدة تتمثل في تكنولوجيا المعلومات، والمواقع الإنتاجية، والمنتجات الزراعية، والصيدلة والطب. بعبارة أخرى، هناك العديد من الاتجاهات المتنوعة. وما يبعث في نفسي السرور هو أننا في بداية هذا الطريق، وسيزداد التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ويكبر ويتسع".

وقد استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وشاركت في الحدث الاقتصادي 9 دول عربية، فيما شاركت سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT