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مصر.. تراجع في نسب التضخم

مال وأعمال

مصر.. تراجع في نسب التضخم
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انخفض معدل التضخم السنوي في مصر بنحو 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

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كما كشف الجهاز عن انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.8% خلال شهر مايو 2024.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%).

وانخفضت مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.2%).

وذكر الجهاز إن هذا الانخفاض يأتي بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%).

وزادت مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).

المصدر: RT

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