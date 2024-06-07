المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه اليوم الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا.

وجاء في بيان صدر عن المنظم الروسي: "قرر بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا".

إلا أن البنك المركزي الروسي رجح احتمال البدء في خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المنظم الروسي.

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وكان المحللون والخبراء قد انقسموا في توقعاتهم حول القرار الذي سيتخذه المركزي الروسي اليوم، حيث توقع نصف المحللين، في استطلاع أجرته وكالة "نوفوستي"، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير (16%)، فيما توقع النصف الآخر رفعه إلى 17%.

ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم. وزاد سعر الفائدة في يوليو الماضي بنقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.

وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.

المصدر: RT + نوفوستي