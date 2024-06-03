في بورصة موسكو.. الروبل يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو

واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار عند مستوى 89 روبلا واليورو عند 97 روبلا.

وبحلول الساعة 17:18 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.08 روبل إلى 89.036 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 84 كوبيكا إلى 96.88 روبل.

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فيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 13 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.26 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT