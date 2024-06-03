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في بورصة موسكو.. الروبل يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. الروبل يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار عند مستوى 89 روبلا واليورو عند 97 روبلا.

وبحلول الساعة 17:18 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.08 روبل إلى 89.036 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 84 كوبيكا إلى 96.88 روبل.

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فيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 13 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.26 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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