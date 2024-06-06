الأمير عبد العزيز بن سلمان عن اجتماع "أوبك+" الأخير: ناقشنا كل التفاصيل خلال غداء ياباني في أبو ظبي

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن اتفاق مجموعة "أوبك+" الأخير يحتفظ بخيار تعليق تغييرات الإنتاج مؤقتا أو عكسها إذا لزم الأمر.

وجاء تصرح وزير الطاقة السعودي في كلمة له في جلسة نقاش حول مستقبل النفط والغاز عقدت ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وانتقد وزير الطاقة السعودي خلال حديثه بعض التحليلات لاتفاق "أوبك+" الأخير، وتوقع أن تتفق السوق مع الرأي القائل إن مجموعة "أوبك+" فعلت الشيء الصحيح.

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وأشار إلى أن تفاصيل قرار "أوبك+" الأخير تمت مناقشته بشكل دقيق خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في أبو ظبي.

وقال الوزير السعودي: "البعض تحدث وربما تكهن بشأن الإمارات، وعذرا لذكر الأمر لكن دواعي الإحاطة الكاملة بشأن ما إذا كانت الإمارات ستبقى أو لن تبقى، لحسن الحظ أن سهيل (وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي) هنا، تلك المسألة المتعلقة بالإنتاج تمت معالجتها على غذاء في أبو ظبي. غداء جميل جدا وجبة يابانية لذيذة، بكل الأحوال كل سؤال كل مقدار من عدم اليقين يحاول البعض إدخاله حول كيفية إدارة الاجتماع، تمت معالجته وحتى التأكيد من الدول التي تحتاج إلى التعويض تم تحقيقه، الوضوح كان مهما".

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن مجموعة "أوبك+" لن ترضخ للضغوط الخارجية وستحافظ على توازن سوق النفط العالمية.

بدوره أكد وزير الطاقة الإماراتي التزام بلاده تجاه مجموعة "أوبك+" وكذلك تجاه المستهلكين، مثمنا دور التخفيضات الطوعية في دعم استقرار أسواق النفط.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن مجموعة "أوبك+" وافقت على السماح للإمارات بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا، ردا على ضغوط من أبوظبي.

وقررت دول مجموعة "أوبك+"، في اجتماعها يوم الأحد الماضي، تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

ويقوم أعضاء مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج الذهب الأسود الحالي بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، وسيتم التخلي عن جزء من التخفيضات بحلول سبتمبر القادم بشكل تدريجي، والقسم الآخر حتى نهاية العام 2025.

المصدر: RT + تاس + برايم