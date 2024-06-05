"جينيا".. روبوت يسرد النكت ويمازح المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

يحتل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة حيزا من فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تعرض شركات روسية أحدث ابتكاراتها في هذا المجال الواعد.

وعرضت سلطات العاصمة موسكو في جناحها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي رجل روبوت يدعى "جينيا" يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي (Yandex GPT AI) المطورة من قبل شركة "ياندكس".

وبمقدور الروبوت "جينيا" التواصل مع الزائرين حول مختلف المواضيع والمسائل، كما بإمكانه الإجابة على الأسئلة المرتبطة بالخدمات التي تقدمها موسكو لسكانها، بالإضافة لذلك يمكنه قراءة الشعر وسرد الفكاهة (النكت).

كذلك عرضت شركات روسية ابتكاراتها التكنولوجية، حيث قدمت مختلف الأنواع من الروبوتات.

وفي وقت سابق اليوم انطلقت أنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي تستمر أعماله حتى يوم السبت المقبل، وتتمحور جلسات الحدث حول مواضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

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ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT