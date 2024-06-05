مسؤول روسي لـRT: ممثلون عن قطاع الأعمال من أمريكا وكندا يشاركون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

صرح مدير منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أليكسي فالكوف، بأن المنتدى يشهد هذا العام مشاركة ممثلين من قطاع الأعمال من 139 دولة، بما في ذلك من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وقال فالكوف، في حديث لـRT بمناسبة انطلاق المنتدى الاقتصادي في بطرسبورغ الأربعاء: "ننتظر ممثلي قطاع الأعمال من أكثر من 139 دولة، بشكل عام وبالإضافة للشركاء من الدول العربية مثل سلطنة عمان، التي تشارك بصفة البلد الضيف هذا العام، يوجد مشاركون من دول مجموعة "بريكس" وبلدان إفريقيا، ونرى اهتماما كبيرا من قبلها، كما سيشارك في الحدث ممثلو قطاع الأعمال من أوروبا والولايات المتحدة وكندا لذلك يمكننا القول إن قطاع الأعمال من هذه الدول يرغب في العمل مع روسيا رغم الضغوط التي تمارسها حكومات هذه البلدان".

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وفي وقت سابق اليوم انطلقت أنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وستتمحور الجلسات حول مواضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT