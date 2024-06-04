"الغارديان": بريطانيا تمارس ضغوطا على شركة في التشيك لقطع علاقاتها مع غازبروم

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن بريطانيا مارست ضغوطا على شركة الطاقة التشيكية "KKCG MND"، وهي شركة تابعة لشركة ألوين البريطانية، لقطع علاقاتها مع شركة "غازبروم" الروسية.

وأوضحت الصحيفة: "تحت ضغط من السلطات البريطانية، قررت شركة الطاقة التشيكية KKCG MND، وهي شركة تابعة لشركة ألوين البريطانية، التي تمتلك منشأة تخزين الغاز في مورافيا في جمهورية التشيك، قطع العلاقات مع شركة غازبروم بحلول نهاية يونيو، وشراء حصتها في الشركة".

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وذكرت الصحيفة: "وفقا لرسالة تم الإطلاع عليها، وافقت وزارة الدفاع على شراء حصة غازبروم البالغة 2.63%، وقد تمت الموافقة على الصفقة بالفعل ومن المفترض أن تكتمل بحلول نهاية يونيو".

وأضافت الصحيفة أن "شركة ألوين، المملوكة لرجل الأعمال التشيكي كاريل كوماريك، هي شركة يانصيب رئيسية في بريطانيا، وتم اختيار ألوين العارض المفضل لعقد اليانصيب بقيمة 6.5 مليار جنيه إسترليني في يونيو 2022، لكن مسؤولي لجنة اليانصيب قالوا إنهم يتوقعون الإعلان عن خطط تخفيف أو قطع حصة غازبروم".

المصدر: RT + صحيفة "الغارديان"