مصرف "سبيربنك": حوالي 400 مركز اتصال تحاول من أوكرانيا الاحتيال على الروس

قال ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة مصرف سبيربنك، إن حوالي 350-400 مركز اتصال تمارس من أوكرانيا الاحتيال ضد المواطنين الروس.

وأشار كوزنتسوف، في مقابلة مع صحيفة إزفستيا إلى أن مستوى التجهيز التقني لهؤلاء المحتالين قد ارتفع بشكل ملحوظ.

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وأضاف: "تواصل مراكز الاتصال العمل من أوكرانيا للاحتيال على المواطنين الروس بواسطة الهاتف. وتعمل هذه المراكز بشكل رئيسي من مدينة دنيبر، أو كما كانت تسمى في السابق دنيبروبيتروفسك. تدل المعطيات المتوفرة لدينا على أن عدد مراكز الاتصال هذه، انخفض بحوالي 2.5 مرة. يوجد الآن في أوكرانيا حوالي 350-400 مركز اتصال احتيالي تعمل ضد الروس. وكان هناك في السابق حوالي ألف مركز. ولكن في الوقت نفسه، ارتفع كثيرا مستوى معداتهم التقنية، وفعالية السيناريوهات المستخدمة للعمل مع الناس، وحجم الاختراق، وزادت كميات سحب الأموال بشكل كبير".

وشدد كوزنتسوف على أن المحتالين يجرون حوالي 20 مليون اتصال هاتفي يوميا، وقد يقع في شباك خداعهم نحو 200 ألف مواطن كل يوم.

وأضاف كوزنتسوف أنه وفقا لتقديرات سبيربنك، في عام 2023، سرق المحتالون أكثر من 250 مليار روبل من الروس.

المصدر: تاس