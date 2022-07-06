منتدى أمن المعلومات في سوتشي: مراكز الاتصال المدمّرة في أوكرانيا كانت تعمل بمشاركة "الناتو"

صرح ممثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ألكسندر كوزنتسوف بأن القضاء على مراكز الاتصال في أوكرانيا أدى إلى انخفاض مكالمات التصيد الاحتيالي التي كان الغرض منها الإضرار بأعضاء المنظمة.

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جاء ذلك خلال حديثه بمنتدى أمن المعلومات الجنوبي التاسع Infoforum-Sochi، اليوم الأربعاء 6 يوليو، حيث قال كوزنتسوف إن تدمير مراكز الاتصال العاملة في بيرديانسك وميليتوبول وماريوبول أدى إلى انخفاض عدد مكالمات التصيد الاحتيالي Voice phishing التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالدول أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأشار إلى أن تلك المراكز لا تعمل بشكل مستقل، وإنما تعمل بمشاركة منسقين، وبمشاركة بعض الدول من الأعضاء في حلف "الناتو"، مع إشراك جميع عناصر البنية التحتية التي تسمح بمراقبة المواد المستخدمة في عمليات المعلومات الخاصة.

والتصيد الاحتيالي، أو التصيد الصوتي Voice Phishing هو استخدام الهاتف، وفي الأغلب الصوت عبر بروتوكول الإنترنت لإجراء مكالمات بانتحال الهوية، والأنظمة الآلية، لسرقة أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من المعلومات المستخدمة في مخططات سرقة الهوية من الأفراد.

المصدر: تاس