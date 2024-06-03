وزيرة روسية عن فرض أوروبا رسوما على الحبوب الروسية: الخطوة كانت متوقعة وسنبحث عن أسواق جديدة

صرحت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بأن روسيا ستفتح أسواقا جديدة لحبوبها بعد زيادة الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية.

وقالت الوزيرة على هامش الجلسة العامة لمنتدى "الأمن الغذائي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي" المنعقد في مينسك، إن "فرض الاتحاد الأوروبي رسوما حمائية على الحبوب الروسية لم يكن مفاجئا، ومن وجهة نظر التصدير، سنبحث عن أسواق أخرى، وكنا نستعد لهذه الخطوة، ولم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لنا، ولدينا خريطة عمل حول كيفية المضي قدما".

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وأكدت أن "روسيا ستظل ملتزمة بالسياسة الإنسانية"، وقالت: "إذا احتاج الناس للغذاء فسنوفره لهم. وإذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد إطعام سكانه، فهذا خيارهم".

وقبل أيام حسن المجلس الدولي للحبوب تنبؤاته لصادرات القمح من روسيا للعام الزراعي الحالي وتوقع أن تستحوذ روسيا على ربع صادرات القمح العالمية للمرة الأولى، رغم أنها المصدر الأول للقمح عالميا.

المصدر: RT + تاس