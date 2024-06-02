توريمبيني يقدر خسائر الاقتصاد الإيطالي بسبب العقوبات ضد روسيا

قال فيتوريو توريمبيني، رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا (GIM Unimpresa)، إن الاقتصاد الإيطالي خسر نتيجة العقوبات ضد روسيا حوالي 10-15 مليار يورو.

وأضاف رجل الأعمال الإيطالي، في مقابلة مع وكالة نوفوستي قبيل بدء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تعاني إيطاليا بشكل ملموس فعلا من العقوبات المناهضة لروسيا".

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ووفقا له، "انخفض حجم التجارة بين روسيا وإيطاليا بشكل حاد من 30 مليار يورو إلى 9 مليارات يورو، وانخفضت الصادرات الإيطالية إلى روسيا بنسبة 36%، والواردات من روسيا إلى إيطاليا بنسبة 70-80%".

وشدد توريمبيني على أن "الاقتصاد الإيطالي خسر بالتالي ما بين 10 إلى 15 مليار يورو نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا".

وأشار توريمبيني إلى أن "هذه ضربة حساسة، بالإضافة إلى أن إيطاليا شهدت انخفاضا كبيرا في الوظائف بسبب ذلك".

سيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي