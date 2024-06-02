"بلومبرغ": طرح "أرامكو" الثانوي يتلقى طلبات تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار خلال ساعات

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية، جذب طلبات تجاوزت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب.

وقالت الوكالة الاقتصادية، إنه "تم تغطية جميع الأسهم المعروضة للبيع ضمن الطرح بعد وقت قصير من بدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة اليوم".

وأضافت: "تعد الصفقة من بين أكبر مبيعات الأسهم على مستوى العالم منذ إدراج "أرامكو"، وستساعد العائدات في تمويل مبادرات لتنويع الاقتصاد مع توجه المملكة نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل نيوم".

وكانت السعودية قد أضافت أربعة بنوك أخرى لإدارة عملية طرح ثانوي لأسهم في عملاقة النفط "أرامكو"، وبدأ المستشارون، اليوم الأحد، بتلقي الطلبات على الطرح الذي من الممكن أن يجمع في النهاية ما يصل إلى 13.1 مليار دولار.

ويأتي الطرح الثانوي بعد مرور أربعة أعوام ونصف العام على طرح عام أولي لأسهم الشركة، حيث عززت "أرامكو" توزيعات الأرباح، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مربوطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نتيجة خفض الإنتاج.

وستطرح السعودية للمستثمرين أولا 0.64% من أسهم "أرامكو"، أو نحو 1.545 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا (7.12- 7.73 دولارات)، أي ما يقل قليلا عن الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يجعل إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 12 مليار دولار، ويمكن بعد ذلك ممارسة "خيار التخصيص الزائد" لطرح ما يقرب من 1.7 مليار سهم أو 0.7% من أسهم "أرامكو"، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.

ومارست "أرامكو" خيار التخصيص الزائد بعد طرحها العام الأولي في أواخر 2019، والذي لا يزال الأكبر في العالم، وسيتم تخصيص نحو 10% من الطرح الجديد، باستثناء خيار التخصيص الزائد، للمستثمرين الأفراد على حسب الطلب.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الحكومة السعودية تمتلك بشكل مباشر 90.19 بالمئة في "أرامكو" ولصندوق الاستثمارات العامة السيادي 4 بالمئة ولشركة "سنابل" التابعة للصندوق 4 بالمئة أخرى.

و"أرامكو" السعودية أكبر شركة نفط في العالم بقيمة سوقية 2.02 تريليون دولار.

المصدر: "بلومبرغ"