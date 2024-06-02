مصر تفتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة في 5 مشروعات للطاقة المتجددة   

أعلنت السلطات المصرية عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولي من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر متجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص.

جاء ذلك في تقرير قدمه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر أن الإعلان، الذي صدر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية 500 ميغاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه سيسمح للشركات المشاركة في المشروع باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفا أن فترة تلقي الطلبات تمتد من مطلع يونيو الحالي، وحتى نهاية أغسطس المقبل.

ونوه شاكر إلى أنه تم عقد اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.

المصدر: RT