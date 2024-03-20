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مصر.. تخصيص ملايين الأفدنة لمستثمرين محللين وأجانب لمشاريع الطاقة المتجددة

مال وأعمال

مصر.. تخصيص ملايين الأفدنة لمستثمرين محللين وأجانب لمشاريع الطاقة المتجددة
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كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن انتهاء الوزارة من تخصيص نحو 9.5 مليون فدان لمستثمرين مصريين وسعوديين وإماراتيين لاستغلالها في مشاريع الطاقة المتجددة.

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وأضافت المصادر لجريدة "المال" المصرية أن الأراضي المذكورة كانت تتبع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تخصيصها للمستثمرين لإنشاء محطات شمسية وكهرهوائية.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من تلك الأراضي تم تخصيصه لصالح شركات "أكوا باور" السعودية، و"النويس" و"مصدر" الإماراتيين، و"أوراسكوم" للإنشاءات، ويقع أغلبها فى محافظتي سوهاج وأسوان.

ووقعت الحكومة اتفاقيات خلال السنوات الثلاث السابقة لإتاحة أراض لمشروعات كهرهوائية باستطاعة 31 ألف ميغاواط يتم تنفيذها حتى عام 2030.

المصدر: المال

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