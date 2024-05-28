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وزيرة الطاقة المغربية تتحدث عن تطور في مشروع أنبوب الغاز "المغربي ـ النيجيري"

مال وأعمال

وزيرة الطاقة المغربية تتحدث عن تطور في مشروع أنبوب الغاز
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي عن أن مشروع أنبوب الغاز "المغربي - النجيري" بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل له، بعد الانتهاء من معظم الدراسات.

وقالت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة نواب بمجلس النواب المغربي إنه "يتم  إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب"، مشيرة إلى أن تنفيذه سيمر بثلاث مراحل، تتعلق الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

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وسيمتد أنبوب الغاز على طول أكثر من 5660 كيلومترا، وسيتم تشييده على عدة مراحل، ويعود اتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر 2016.

ويعمل المغرب على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله.

المصدر: RT + هسبريس

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