المغرب يطلق خطة لمد أنبوب للغاز مع أوروبا

وضع المغرب خطة لتطوير البنية التحتية للغاز تهدف لتأمين عدة وجهات لاستيراد الغاز المسال، ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين.

ووقعت 4 وزارات و5 مؤسسات في المغرب هذا الأسبوع، بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في المملكة.

ووقعت على البروتوكول وزارات الداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي (وزارة الطاقة) والتنمية المستدامة، بحسب بيان نشر أمس.

إقرأ المزيد

كما يضم 5 مؤسسات وشركات عامة: الوكالة الوطنية للمواني، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب.

ويهدف البروتوكول الذي يمتد لعدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.

كما سيوفر دعما لأنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، وتطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات في المملكة لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية للغاز.

المصدر: