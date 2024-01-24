الملك المغربي يبحث مع رئيس نيجيريا مشروع الغاز المشترك

بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو العلاقات الثنائية، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي.

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن بيان صدر من الديوان الملكي المغربي، أن العاهل المغربي أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري تناولت الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.

كما تناولت المباحثات مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي - الأطلسي (نيجيريا - المغرب)، الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

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كذلك وجه الملك المغربي دعوة إلى الرئيس النيجيري للقيام بزيارة إلى المملكة، على أن يتم تحديد تواريخها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان المغرب ونيجيريا قد أعلنا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة.

ومن المخطط أن يتم ضخ نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الوقود الأزرق يوميا عبر المسار إلى المغرب وأوروبا.

ويعمل المغرب على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله.

المصدر: هسبريس