تفاصيل جديدة عن مشروع خط نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب.. الأطول من نوعه في العالم

نقلت صحيفة "هسبريس" عن وسائل إعلام نيجيرية أن المغرب ونيجيريا يعتزمان بناء خط بري لنقل الغاز بين البلدين، يعد الأطول في العالم، ويعبر 11 بلدا بغرب إفريقيا.

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وأفيد في هذا السياق بأن تولو أوغونليزي، مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري، صرّح قائلا إن الشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، وُقعت بالأحرف الأولى في يونيو 2018.

وأعلن المستشار الرئاسي في نيجيريا بأن بلاده والمغرب "اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم"، مشيرا إلى أن هذا الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا "نحو المغرب باتجاه أوروبا عبر 11 بلدا بغرب أفريقيا".

وكان وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، قد أوضح يوم الاثنين، أن "هذا المشروع الذي يعد امتدادا لأنبوب الغاز بغرب إفريقيا، والذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى غانا، يوجد حاليا في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين لإيصاله إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية".

وقال سيلفا في تصريحه: "نريد إيصال أنبوب الغاز هذا إلى المغرب على امتداد الساحل. ولحد الساعة نحن في مستوى الدراسات، وبكل تأكيد نحن في مستوى تأمين تمويل هذا المشروع، وهناك العديد من الهيئات التي أبدت اهتمامها"، لافتا في نفس الوقت إلى أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا من بين المنظمات الدولية المستعدة للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا".

المصدر: هسبريس