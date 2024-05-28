صعود أسعار النفط بدعم من انتعاش الطلب على الوقود

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بتوقعات انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع انطلاق موسم العطل.

وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 83.28 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام العالمي قد أنهت تعاملات أمس عند 83.10 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.51% إلى 78.89 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

المصدر: RT + بلومبرغ