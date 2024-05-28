 
مباشر

صعود أسعار النفط بدعم من انتعاش الطلب على الوقود

مال وأعمال

صعود أسعار النفط بدعم من انتعاش الطلب على الوقود
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmir

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بتوقعات انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع انطلاق موسم العطل.

وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 83.28 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام العالمي قد أنهت تعاملات أمس عند 83.10 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.51% إلى 78.89 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا