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الاستثمار عزز العلاقات بين روسيا والبحرين

مال وأعمال

الاستثمار عزز العلاقات بين روسيا والبحرين
Sputnik
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو اليوم بالمنحى الإيجابي لتطور التعاون التجاري بين روسيا والبحرين.

وقال بوتين: "مستوى العلاقات التجارية للأسف لا يزال رمزيا، لكن المنحى الذي تتخذه هذه العلاقات جيد"، مشيرا إلى أن مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين أفضل من مستوى التجارة البينية.

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وتشهد العلاقات بين موسكو والمنامة ودول الخليج منحى تصاعديا في المجالات السياسية والاقتصادية، فاللقاء بين الرئيس الروسي وملك البحرين يعد ثالث لقاء يجمع بوتين بزعيم خليجي خلال الأشهر الستة الماضية.

الاستثمارات.. أبرز مجالات التعاون بين موسكو والمنامة

وتحتل الاستثمارات حيزا كبيرا في العلاقات بين البلدين، ففي العام 2014 أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تعاون لمدة 10 سنوات مع "ممتلكات" وهي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.

وخلال هذه السنوات استثمر صندوق "ممتلكات" حوالي 250 مليون دولار في 20 مشروعا روسيا في تجارة التجزئة والعقارات التجارية والتعدين والخدمات اللوجستية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والبحرين عام 2022 قرابة 18.1 مليون دولار، حسب بيانات الجمارك الروسية.

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وتصب كفة الميزان التجاري لصالح موسكو، وتبلغ صادرات روسيا إلى البحرين 13 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 5.1 مليون دولار، وأبرز الصادرات الروسية هي منتجات اللحوم (27.6%) والأنابيب والمواسير المدرفلة (23.9%) والمنتجات النفطية (13.9%)، والفحم (9.7%).

فيما شملت أبرز صادرات البحرين إلى روسيا منتجات كيميائية (48.4%)، والألمنيوم المدرفل (17.7%)، والعطور (13.4%)، والمنتجات البلاستيكية (10.5%).

كما تضاعفت السياحة بين روسيا والبحرين بنحو 6 مرات عام 2022.

المصدر: RT + تاس

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